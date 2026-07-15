تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، مساء اليوم ، واقعة تعدٍ على نائب رئيس مجلس المدينة خلال مشاركته في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع النيل من قبل بعض الباعه الجائلين بمنطقه ممشى شارع النيل.

أثارت الواقعة حالة من الاستياء بين رواد رأس البر ممن شاهدوا الواقعة أثناء التنزه بشارع النيل.

ومن جانبه أكد محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس مدينة راس البر، في تصريح له، أن حملات إزالة الإشغالات تتم في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لاستعادة الانضباط بالشارع العام والتصدي للمخالفات.

وأشار إلى أنه تم الاعتداء على أحمد سامي نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر، خلال قيامه بأداء عمله ومعه أفراد الحملة بشارع ممشي شارع النيل وتم التعدى عليه من قبل بعض الباعة الجائلين على مرئى ومسمع من المواطنين رواد رأس البر .

وتابع أنه تم نقل نائب رئيس مجلس المدينة إلى مستشفى راس البر لتلقي العلاج اللازم وذلك بعد أن تم تحرير محضر بقسم شرطه راس البر.

وطالب بتوفير الحماية اللازمة للمسؤولين والعاملين المشاركين في حملات إزالة الإشغالات، خاصة في ظل ما تواجهه تلك الحملات من تحديات خلال تنفيذ القانون والتعامل مع المخالفين.

مؤكدا، على ضرورة استمرار الحملات لإعادة الانضباط إلى الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري.