ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (ICIAAI 2026)، الذي نظمته كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على مدار يومي 13 و14 يوليو 2026، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة نخبة من كبار الأكاديميين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

وشهد ختام الفعاليات حضور الأستاذ الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي نائب رئيس جامعة دمياط الأهلية للشؤون الأكاديمية ورئيس جامعة دمياط الأسبق، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

اولى فعاليات المؤتمر

ويُعد المؤتمر الدولي الأول للابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (ICIAAI 2026) ، والذي يحمل الرقم التعريفي (68486) في سجلات IEEE، منصة علمية دولية تجمع الباحثين والممارسين لتبادل أحدث النتائج البحثية واستعراض الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب مناقشة التطبيقات المتقدمة لهذه التقنيات في مجالات الهندسة، والأعمال، والرعاية الصحية، والعلوم الإنسانية، بما يعكس حرص جامعة دمياط على دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.

ثان ايام المؤتمر

وفي ثاني أيام المؤتمر، انطلقت خمس جلسات علمية متوازية، ترأسها نخبة من أساتذة الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية، وشهدت الجلسات العلمية مناقشة 35 ورقة بحثية قدمها باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ونيجيريا، وماليزيا، وأستراليا، والصين، إلى جانب مشاركات من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن باحثين من مختلف الجامعات المصرية، الأمر الذي عكس المكانة العلمية الدولية للمؤتمر والإقبال الكبير على المشاركة في دورته الأولى.

توصيات المؤتمر

وفي ختام أعمال المؤتمر، استعرض الأستاذ الدكتور وائل عبد القادر عوض، رئيس المؤتمر، التوصيات النهائية التي خرجت بها الجلسات العلمية والمناقشات البحثية، والتي جاءت على النحو التالي

1. دعم البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والتنموية.

2. تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي ومؤسسات الدولة، لتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية ومنتجات ذكية تخدم الاقتصاد الوطني.

3. تشجيع إنشاء مراكز تميز وحاضنات أعمال متخصصة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية، لدعم المبتكرين والشركات الناشئة.

4. التوسع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بجميع المراحل، مع تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

5. إعداد برامج تدريبية مستمرة لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والعاملين في مختلف القطاعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

6. تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ووضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة تراعي مبادئ الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني وحماية البيانات.

7. تشجيع البحوث متعددة التخصصات التي توظف الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والطاقة، والبيئة، والمدن الذكية، والنقل، والخدمات الحكومية.

8. دعم إنشاء قواعد بيانات وطنية عالية الجودة، وإتاحة البيانات المفتوحة وفق الضوابط القانونية، بما يسهم في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة ودقة.

9. تشجيع استخدام الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

10. تعزيز الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

11. دعم مشاركة الطلاب في المسابقات المحلية والدولية، وتشجيع المشروعات الطلابية المتميزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.

12. توسيع التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، من خلال المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الباحثين، والإشراف العلمي المشترك.

13. تشجيع النشر العلمي في الدوريات والمؤتمرات الدولية المرموقة، والعمل على زيادة جودة وتأثير الأبحاث المنشورة في مجال الذكاء الاصطناعي.

14. دعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وتعزيز الأبحاث المتعلقة بمعالجة اللغة العربية وتحليل البيانات العربية.

15. توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات التعليم العالي، وتطوير نظم إدارة الجامعات، وتحليلات التعلم، واتخاذ القرار المبني على البيانات.

16. تعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطوير حلول ذكية للكشف المبكر عن الهجمات الإلكترونية والاستجابة لها.

17. تشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم ذوي الهمم، وتطوير التقنيات المساعدة التي تعزز اندماجهم في التعليم والعمل والمجتمع.

18. إنشاء منصة إلكترونية للمؤتمر تتيح استدامة التواصل بين الباحثين، ومشاركة نتائج الأبحاث، وبناء شبكات تعاون علمية وبحثية على المستويين المحلي والدولي.

19. دعم تنظيم المؤتمر بصورة دورية ليصبح منصة علمية دولية مستدامة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي.

20. رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في رسم السياسات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتعزيز دور الجامعات المصرية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

حفل الختام

وخلال حفل الختام، تبادل الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي الدروع مع الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا لللعلىم والتكنولوجيا ، كما كرم رئيس الجامعة شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، الراعي الحصري للمؤتمر، مشيدًا بدورها المجتمعي الرائد في دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الإنسان والمعرفة، وتعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التعاون المثمر بين جامعة دمياط وشركة "موبكو" يمتد لسنوات في دعم العديد من المبادرات والأنشطة العلمية والبحثية بمختلف كليات الجامعة، ولا سيما كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وفي ختام المؤتمر، أعرب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي عن خالص تقديره للجنة المنظمة وجميع المشاركين والباحثين والرعاة، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز الذي ظهر به المؤتمر في دورته الأولى، ومؤكدًا أن جامعة دمياط ستواصل دعمها للمؤتمرات العلمية الدولية التي تسهم في تعزيز التعاون البحثي، ونقل المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يرسخ مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا، ويخدم أهداف الدولة المصرية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.