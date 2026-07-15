أسباب توقف العمل بقصر ثقافة دمياط الجديدة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة اليوم، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، حيث استهل جولته بتفقد قصر ثقافة دمياط الجديدة، بحضور المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ونجوى كيوان مدير فرع ثقافة دمياط.

وخلال الزيارة اطلع المحافظ على الوضع الحالى للقصر الذى يأتى على مساحة ١٠ آلاف متر مربع ، ويضم مسرح يسع نحو ٨٥٠ فرد وقاعات أنشطة و فنون تشكيلية وحاسب آلى ومكتبة ومبنى ادارى، وبحث " محافظ دمياط " أسباب توقف العمل بالقصر والمعوقات التى تواجه عمليات التشغيل، وتعظيم الاستفادة من هذا الصرح الثقافي .

وأكد الدكتور حسام الدين فوزى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الثقافة لإعداد خارطة طريق لتخطى هذه المعوقات وتشغيل القصر ، وذلك لتاهيله للقيام بدوره الثقافي والتنويرى.