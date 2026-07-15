تفاصيل جديدة في امتحانات الثانوية العامة والبكالوريا العام الدراسي القادم

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن أبرز مستحدثات امتحانات الثانوية العامة والبكالوريا في العام الدراسي القادم 2026 / 2027.
وقال الدكتور تامر شوقي، في بيان له: "يشهد العام الدراسي المقبل عدة مستحدثات في نظام امتحانات الثانوية العامة تشمل ما يلي:
- وجود امتحانات لشهادة الثانوية العامة بشكل متوازٍ في نظامين مختلفين ومناهج دراسية مختلفة (الصف الثالث الثانوي العام، والصف الثاني الثانوي بكالوريا).
- عدم وجود امتحانات في أي مواد خارج المجموع في الصف الثاني الثانوي (شهادة البكالوريا).
- وجود ٤ أدوار لامتحانات الثانوية العامة خلال فترة الصيف (دور أول ودور ثانٍ للثانوية العامة، وفرصة أولى وفرصة ثانية للصف الثاني بكالوريا).
- عدم وجود امتحان لمادة الرياضيات في مسار الهندسة في الصف الثاني الثانوي بكالوريا.
- وجود امتحانات في مواد يتم إدخالها لأول مرة في الشهادة الثانوية (بكالوريا) مثل البرمجة، والمحاسبة وإدارة الأعمال.
- خلو امتحانات الشهادة الثانوية في الصف الثاني بكالوريا في معظم المسارات من اللغة الأجنبية الثانية سواء داخل المجموع أو خارجه.
- خلو امتحانات الصف الثاني الثانوي بكالوريا من امتحان التربية الدينية كمادة خارج المجموع.
- إدخال مادة التاريخ كمادة أساسية في شهادة البكالوريا في مسارات الطب والهندسة.
- إدخال امتحانات في مسار الأعمال، وهو مسار مستحدث إلى جانب المسارات المعروفة (الطب، والهندسة، والآداب).
- تضاعف أعداد الطلاب في شهادتي الثانوية العامة (الصف الثالث) والبكالوريا (الصف الثاني) لتصل إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف طالب.