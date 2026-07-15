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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونغو: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا إلى أكثر من 2000 حالة بينها 754 حالة وفاة

الكونغو: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا إلى أكثر من 2000 حالة بينها 754 حالة وفاة
الكونغو: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا إلى أكثر من 2000 حالة بينها 754 حالة وفاة
أ ش أ

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2011 حالة، بينها 754 حالة وفاة، وفقا لبيانات حكومية صدرت الليلة الماضية، في ما تصفه السلطات بأنه أسرع تفشٍ للمرض نموا على الإطلاق .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الكونغولية أن 753 شخصا لا يزالون في العزل أو يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما تعافى 366 شخصا حتى الآن.

ولا تزال عملية تتبع المخالطين تمثل تحديا كبيرا، إذ تبلغ نسبة تغطية الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى 67 بالمئة فقط.

وتكافح الدولة الواقعة في وسط أفريقيا تفشي فيروس إيبولا الناجم عن سلالة "بونديبوجيو" النادرة منذ 15 مايو الماضي.

وبعد مرور شهرين على بدء التفشي، لا يزال المرض ينتشر بوتيرة أسرع من قدرة السلطات الصحية على تتبعه رغم توسيع نطاق الاستجابة، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أن ما لا يقل عن 80 بالمئة من الإصابات الجديدة تنشأ من سلاسل انتقال عدوى غير معروفة.

حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا جمهورية الكونغو الديمقراطية أسرع تفشٍ للمرض نموا على الإطلاق وزارة الصحة الكونغولية

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