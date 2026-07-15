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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك

زيزو
زيزو
عبدالله هشام

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق، ضد القلعة البيضاء.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه  بأن لجنة شؤون اللاعبين قررت حفظ شكوى "زيزو" ضد القلعة البيضاء.

ويأتي قرار لجنة شؤون اللاعبين بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين، قبل أن تستقر اللجنة على حفظها، وفقًا لما ورد في خطاب الاتحاد المرسل إلى النادي.

حقيقة رحيل زيزو عن الأهلي

حسم مصطفى زيزو، والد ووكيل أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مستقبل نجله، مؤكدًا أن جميع الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إعارته أو تخفيض قيمة عقده لا أساس لها من الصحة.

والد زيزو يحسم الجدل: لا نية لإعارته أو تعديل عقده مع الأهلي
وأوضح والد اللاعب في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الأهلي لم تفتح أي نقاش مع زيزو بخصوص تقليص راتبه أو خروجه على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى أن النادي متمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن الجهاز الفني وإدارة الكرة يعتبران زيزو أحد العناصر المهمة في المشروع الفني للفريق، لذلك لم يتم طرح فكرة رحيله أو الاستغناء عنه بأي شكل.

كما أكد أن اللاعب يواصل استعداداته للموسم الجديد بشكل طبيعي، بعدما أنهى إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى إسبانيا، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر الأهلي الخارجي.

ومن المنتظر أن يتوجه الأهلي إلى إسبانيا خلال الأيام المقبلة لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث يسعى زيزو للظهور بأفضل مستوى وحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

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