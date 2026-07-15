زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات

أفاد موقع حدشوت أون لاين العبري بأن سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبت باستمرار حصولها على حماية أمنية مشددة من الدولة لخمس سنوات أخرى.

وأضافت في تصريحات لها بحسب الاعلام العبري : حتى لو لم يعد زوجها رئيسًا للوزراء، وحتى لو تغيرت الحكومة.

ويشير الإعلام العبري إلى أن هذا الطلب أثار جدلًا واسعًا وانتقادات لاذعة، مشيرا إلى أن حماية الشخصيات العامة تُحدد عادةً بناءً على تقييمات أمنية، بمعنى أنه إذا رأت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) وجود خطر، فإنهما يوفران الحماية، وإذا لم يرَا خطرًا، يتم تقليصها.

وبيّن الموقع الإسرائيلي أن سارة في هذه الحالة، لم تُصوّر مطالبتها الحماية كأمر يتغير تبعًا لمستوى التهديد، بل كحق دائم تستحقه بغض النظر عن الوضع السياسي.