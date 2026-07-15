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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يتوجه إلي واشنطن للمشاركة في جنازة السيناتور ليندسي جراهام

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيصل إلى واشنطن السبت المقبل للمـشاركة في جنازة السيناتور ليندسي جراهام.

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي انه لم يُحدد بعد موعد لقاء نتنياهو وترامب ولكن من المتوقع أن يلتقيا مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر إصابته بمرض مفاجئ، وفق بيان نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأوضح البيان أن غراهام توفي مساء السبت، فيما طلبت أسرته احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.

وشغل جراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003، وكان من أبرز قيادات الحزب الجمهوري، واشتهر بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، كما عُرف بتحالفه الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السنوات الأخيرة.

وقبل وفاته بيومين فقط، ظهر جراهام في زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين أوكرانيين تناولت العقوبات المفروضة على روسيا وملفات الدعم العسكري.

نتنياهو ترامب وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام جنازة السيناتور ليندسي جراهام

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