قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنبيه عاجل من الكهرباء.. قبل ما تشتري تكييفات جديدة وتتفاجئ برفع العداد
أول تعليق من فتاة الزواج القسري بالغربية بعد التحقيق مع والدها
الدكتور سويلم يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع المياه
إسبانيا تباغت فرنسا بهدف مبكر في كأس العالم
وسط هتافات يا للعار.. الكنيست يشتعل ضد نتنياهو.. والمعارضة تطالب بخروجه من القاعة |صور
أنغام وشيكابالا في عرض مسرحية خيال مريض.. صور
إمام عاشور: احنا اتظلمنا في ماتش الأرجنتين.. وكنا بنضرب في الملعب
جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن
مسئول إسرائيلي: تركيا تعيد بناء قدرات الجيش السوري.. وتل أبيب تستعد لسيناريوهات جديدة
زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة
الكهرباء تحذر: لاتنقلوا العداد من مكانه دون إذن كتابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الموت العظيم.. ما سبب الانقراض الجماعي التي تعرضت له الكائنات الحية؟

انقراض
انقراض
أحمد أيمن

نجح فريق من الباحثين في كشف أحد أكبر الألغاز في تاريخ الأرض، والمتعلق بأسباب وقوع أكبر انقراض جماعي عرفه الكوكب قبل نحو 252 مليون عام، وهو الحدث المعروف باسم "الموت العظيم" أو انقراض العصر البرمي-الترياسي.

أدى الموت العظيم إلى اختفاء الغالبية الساحقة من الكائنات البحرية وتسبب في تغييرات جذرية بالنظم البيئية على سطح الأرض.

ويُعد هذا الحدث أكبر انقراض جماعي مسجل في التاريخ، إذ تسبب في اختفاء نحو 96% من الأنواع البحرية وقرابة 70% من الحيوانات التي كانت تعيش على اليابسة. 

كما غيّر شكل الحياة على الأرض وفتح المجال أمام ظهور مجموعات جديدة من الكائنات التي أصبحت لاحقاً مهيمنة على المحيطات.

حل لغز الموت العظيم

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية أن الكارثة لم تكن نتيجة عامل منفرد، بل جاءت بسبب تفاعل مجموعة من الظروف البيئية القاسية، أبرزها الارتفاع الكبير في درجات حرارة المحيطات وتراجع مستويات الأكسجين المذاب في المياه. 

وقد خلقت هذه التغيرات بيئة صعبة لم تتمكن العديد من الكائنات البحرية من التكيف معها، ما أدى إلى اندثارها بشكل واسع.

وركزت الدراسة على تفسير سبب اختفاء مجموعات بحرية كانت تسيطر على قاع المحيطات لمئات الملايين من السنين، مثل عضديات الأرجل، في حين تمكنت كائنات أخرى كالمحار والقواقع وبعض الرخويات من النجاة والازدهار. 

وأشارت النتائج إلى أن قدرة الكائنات على تحمل المياه الدافئة والفقيرة بالأكسجين كانت العامل الفاصل بين البقاء والانقراض.

ما سبب الانقراض الجماعي؟

أوضح الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة زاد من احتياجات الكائنات البحرية للأكسجين، في الوقت الذي أصبحت فيه المحيطات أقل قدرة على توفيره. 

ونتيجة لذلك، واجهت الأنواع ذات معدلات الأيض البطيئة صعوبة كبيرة في التكيف مع الظروف الجديدة، بينما تمكنت الأنواع الأكثر نشاطاً وحركة من الصمود والاستمرار.

ويرى العلماء أن جذور الأزمة تعود إلى نشاط بركاني هائل أدى إلى إطلاق كميات ضخمة من غازات الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، ما تسبب في تغيرات مناخية واسعة النطاق أثرت على حرارة الأرض وكيمياء المحيطات.

ولا تقتصر أهمية الدراسة على فهم الماضي فحسب، بل تحمل رسالة تحذيرية للمستقبل أيضاً، فالمحيطات اليوم تواجه تحديات مشابهة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وتراجع مستويات الأكسجين وزيادة حموضة المياه. 

ويؤكد الباحثون أن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة قد يسهم في تقليل المخاطر وحماية النظم البيئية البحرية من سيناريوهات قد تعيد إلى الأذهان ملامح واحدة من أعظم الكوارث الطبيعية في تاريخ الأرض.

الموت العظيم لغز الموت العظيم الانقراض الجماعي سبب الانقراض الجماعي دراسة حديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

مجلس أمناء كلية العلوم الإسلامية يكرم الدكتور سلامة داود لمسيرته التطويرية

وزارة الأوقاف

تكليف الدكتور علي إسماعيل صابر مديرًا لمديرية أوقاف دمياط

الصلاة

هل تجوز الصلاة بملابس عليها د.م؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

بالصور

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

بإطلالة صيفية ناعمة.. فرح شعبان تتألق بفستان أصفر أنيق

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

دراسة صادمة: هناك إرتباط بين ضغوط الطفولة والإصابة بالقولون العصبي

دراسة تربط ضغوط الطفولة بالقولون العصبي
دراسة تربط ضغوط الطفولة بالقولون العصبي
دراسة تربط ضغوط الطفولة بالقولون العصبي

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد