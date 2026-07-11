صديقه كشف لغز الوفاة .. العثور على جثة غريق بمصرف في مغاغة بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغة شمال المنيا، على جثة شاب طافية بمصرف مائي بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، تم انتشال الجثة وتم إيداعها بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمجرى مائي بمصرف مائي بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، وعلى الفو، انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشاب يُدعى ر.ع.ف 32 عامًا عامل، وتحرر محضر بالواقعة، وتم استخراج التصريحات اللازمة بدفن الجثة بعد قرار جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الساعات الأخيرة قبل غرق الشاب، هو أنه وأحد أصدقائه كانا على حافة مصرف مائي وتناولا موادًا مخدرة، ثم فقد المتوفى الاتزان وسقط في مياه المصرف، فغادر صديقه المكان خوفا من المساءلة القانونية.

تم ضبط صديقه الذي كان مصاحبه وقت الحادث، واعترف بكل التفاصيل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات