ياسمين عز: عايزة أقول لكل اللي بيقوللي ميسي عمي.. عمك الحقيقي وصل يا حبيبي

أثارت الإعلامية ياسمين عز تفاعلًا واسعًا خلال تقديمها برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، بعدما علقت بطريقتها الساخرة على منتخب الأرجنتين قبل أن تعلن عن استضافة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رامي ربيعة.

أجواء كرة القدم ومقارنات الجمهور

وقالت ياسمين عز خلال الحلقة: «والله ما شوفت منتخب الأرجنتين تاني»، في تعليق حمل طابع الدعابة والسخرية المرتبطة بأجواء كرة القدم ومقارنات الجمهور المستمرة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وأضافت ممازحة جمهورها: «عايزة أقول لكل اللي بيقوللي ميسي عمي.. عمك الحقيقي وصل يا حبيبي»، قبل أن تكشف عن مفاجأة الحلقة باستضافة الكابتن رامي ربيعة داخل الاستوديو.



وأعلنت ياسمين عز عن ضيفها قائلة: «هندخل الاستوديو حالًا النجم الكابتن رامي ربيعة، وبعد الفاصل هيكون معانا في لقاء خاص»، في تمهيد للحوار الذي تناول عددًا من الملفات المتعلقة بمشواره الكروي وأبرز محطاته مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.