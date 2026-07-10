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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شرفتونا | ياسمين عز تشيد باستقبال لاعبي المنتخب في العلمين

ياسمين عز
ياسمين عز
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أشادت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بالاستقبال التاريخي للاعبي منتخب مصر في العلمين.

واضافت ياسمين عز، أن :"استقبال شعبي و تاريخي للاعبي المنتخب الوطني.. وشرفتونا والالاف كانوا في استقبال اللاعبين في الشمس الحارقة.. وبعد الوصول للمطار ركبوا اتوبيس مكشوف وصعبوا عليا بسبب الشمس الحارقة وليه معملوش ليهم برجولة علشان الحر.. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكم اللي كان عايز يكسب ميسي العيوطة".

وتابعت ياسمين عز عبر قناة ام بي سي مصر، أن :"الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري وهذا شيي عظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الحكم اللي كان عايز يكسب ميسي العيوطة".

ياسمين عز منتخب مصر لاعبي المنتخب كأس العالم

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