شرفتونا | ياسمين عز تشيد باستقبال لاعبي المنتخب في العلمين

أشادت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بالاستقبال التاريخي للاعبي منتخب مصر في العلمين.

واضافت ياسمين عز، أن :"استقبال شعبي و تاريخي للاعبي المنتخب الوطني.. وشرفتونا والالاف كانوا في استقبال اللاعبين في الشمس الحارقة.. وبعد الوصول للمطار ركبوا اتوبيس مكشوف وصعبوا عليا بسبب الشمس الحارقة وليه معملوش ليهم برجولة علشان الحر.. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكم اللي كان عايز يكسب ميسي العيوطة".

وتابعت ياسمين عز عبر قناة ام بي سي مصر، أن :"الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري وهذا شيي عظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الحكم اللي كان عايز يكسب ميسي العيوطة".