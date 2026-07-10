قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات رينو داستر 2026 في السوق السعودي
راجعين أقوى يا أم الدنيا.. عمر مرموش يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري
ناقد رياضي: منتخب مصر كسب احترام العالم في المونديال
حسام موافي: تنميل الوجه مع الصداع يستدعي الاشتباه في التصلب المتعدد حتى مع سلامة الرنين
يامال يكشف إرثه بعد اعتزاله
القليني متحدثا رسميًا للمجلس القومي للمرأة
فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟
تحقيق أمريكي في تمويل حملات ضد نتنياهو.. والكونجرس يستدعي "صندوق إسرائيل الجديد"
فولكس فاجن تعيد رسم استراتيجيتها بخفض كبير في عدد الطرازات عالميًا
حفيظ دراجي: الاستقبال الكبير للفراعنة اليوم تقدير لمنتخب قاتل بشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ دراجي: الاستقبال الكبير للفراعنة اليوم تقدير لمنتخب قاتل بشرف

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد المعلق الجزائري حفيظ دراجي بالاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به منتخب مصر عقب عودته من أمريكا خلال منافسات كأس العالم 2026.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي على منصة X: "الاستقبال الجماهيري الأسطوري الذي حظي به "الفراعنة" اليوم لم يكن احتفالا بكأس أو ميدالية، بل كان تقديرا لمنتخب قاتل بشرف، وقدم بطولة كبيرة، وأعاد للجماهير المصرية الإيمان بقدرة منتخبها على منافسة كبار العالم".

وأضاف دراجي: "هذه المشاهد تؤكد أن الجماهير لا تصفق للنتائج فقط، بل تصفق أيضا للروح، والعطاء، والرجولة، والقتال حتى آخر دقيقة".

ووجه دراجي في ختام منشوره، تحية للجماهير المصرية قائلاً: :"تحية للشعب المصري الوفي، وهاردلك للمنتخب الذي غادر المونديال مرفوع الرأس، بعدما ترك بصمة ستبقى في ذاكرة كأس العالم 2026".

وعادت بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، بعدما حقق المنتخب إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ووصلت طائرة المنتخب الوطني إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، فيما يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري؛ تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في مونديال 2026.

واختتم منتخب مصر مشواره في البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قدم عروضًا قوية نالت إشادة واسعة، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

المعلق الجزائري حفيظ دراجي منتخب مصر امريكا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

أرشيفية

خلي بالك لو أنت من الفئات دي.. معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين

ترشيحاتنا

الإعلامي هشام موسى

هشام موسى: 30 يونيو محطة فارقة أعادت رسم مستقبل الدولة المصرية

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

حسام موافي: النجاح في الخارج لا يعوض دفء الوطن

منتخب مصر

إشادة عربية ودولية بأداء مصر في كأس العالم 2026 .. فيديو

بالصور

فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

عادة يومية شائعة وراء ظهور فطريات أظافر القدم.. ما هي؟

سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم
سبب غير متوقع لظهور فطريات أظافر القدم

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد