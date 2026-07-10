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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرفتونا.. عامل دليفري يهتف لمنتخب مصر أثناء التوجه إلى فندق الإقامة بالعلمين| صور

عامل الدليفري
عامل الدليفري
محمد بدران
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من استقبال بعثة منتخب مصر عقب عودتها إلى أرض الوطن، كان أبرزها مشهد لعامل توصيل "دليفري" وهو يهتف بحماس للاعبين: "شرفتونا.. شرفتونا"، أثناء مرور حافلة المنتخب في طريقها إلى مقر الإقامة بمدينة العلمين.

ولاقت اللقطة تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، حيث اعتبرها كثيرون تجسيدًا لحالة الفخر التي يعيشها الشارع المصري بعد الأداء التاريخي الذي قدمه الفراعنة في كأس العالم 2026، ورسالة تقدير للاعبين والجهاز الفني على ما حققوه خلال البطولة.

ورأى متابعون أن هذه اللقطة تحمل دلالة كبيرة، وتعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخب خلال المرحلة المقبلة، من أجل الحفاظ على المستوى الذي ظهر به الفريق، والبناء على الإنجاز التاريخي، ومواصلة إسعاد الجماهير المصرية.

كانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، بعدما حقق المنتخب إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ووصلت طائرة المنتخب الوطني إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، فيما يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في مونديال 2026.

واختتم منتخب مصر مشواره في البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قدم عروضًا قوية نالت إشادة واسعة، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

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