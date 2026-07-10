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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق قوي من مدرب المغرب بعد الخروج من كأس العالم.. ماذ قال؟

مدرب المغرب
مدرب المغرب
مجدي سلامة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعرب مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، عن إحباطه عقب الخروج من كأس العالم 2026 أمام فرنسا في الدور ربع النهائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى فخره بما قدمه لاعبوه وإيمانه بمستقبل الفريق.

وتطرق وهبي إلى الجدل الذي صاحب الهدف الأول للمنتخب الفرنسي، الذي سجله كيليان مبابي في الدقيقة 60، بعد لقطة أثارت التساؤلات بسبب وجود اشتباه بلمسة يد على أدريان رابيو في بداية الهجمة.

وقال مدرب المغرب عقب المباراة: "الهدف جاء من لقطة مشتركة، بعض اللاعبين توقفوا لأنهم رأوا لمسة يد، وكانت هناك لمسة بالفعل، لكنني لا أعلم إن كان يجب احتسابها أم لا، لست متأكدا، بعد ذلك جاءت لحظة فردية من مبابي وسجل منها".

وعن مجريات اللقاء، اعترف وهبي بصعوبة مواجهة منتخب بحجم فرنسا، قال إن فريقه عانى خلال الشوط الأول، خاصة مع تألق الحارس ياسين بونو الذي تصدى لركلة جزاء، لكنه أكد أن المنتخب المغربي ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني وكان أكثر هدوءاً وثقة عند الاستحواذ على الكرة.

وأضاف: "في مرحلة معينة كنا أفضل بكثير، ورأينا اللاعبين يدخلون الشوط الثاني بشكل قوي، لكن في النهاية كان الأمر صعبا".

خيبة أمل 

وأكد وهبي أن الخروج من البطولة يمثل خيبة أمل كبيرة للمنتخب المغربي، قائلا: "نحن محبطون للغاية لأننا كنا نريد المزيد، لكن علينا تقبل الأمر. سنواصل العمل ولن نتوقف هنا".

وشدد المدرب المغربي على أن مستقبل المنتخب يحمل الكثير من الإيجابيات بفضل وجود مجموعة من اللاعبين الشباب، مضيفا: "لدينا مخزون كبير من المواهب، وإذا واصلنا العمل بهذا الشكل فسيكون المستقبل جميلا. خسرنا أمام فريق جيد، لكننا قدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز".

المغرب مدرب المغرب كأس العالم

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