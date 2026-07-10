يامال يكشف إرثه بعد اعتزاله

كشف لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، عن الإرث الذي يتمنى أن يتركه بعد نهاية مسيرته الكروية، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وقال يامال في تصريحات صحفية: "أتمنى أن يقولوا إنني كنت مرجعًا في كرة القدم، وإنني ألهمت اللاعبين الذين جاؤوا بعدي، وأنهم أحبوا مشاهدة مقاطعي ومبارياتي واستلهموا منها."

وأضاف: "وخارج كرة القدم، أتمنى أن يقولوا إنني كنت شخصًا صادقًا، حقيقيًا، واضحًا مع الجميع، وإنني كنت إنسانًا طيبًا. هذا أهم شيء بالنسبة لي."

وتأتي تصريحات يامال في وقت يستعد فيه منتخب إسبانيا لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في لقاء ينتظر أن يشهد منافسة كبيرة، ويعوّل فيه المنتخب الإسباني على تألق نجمه الشاب لامين يامال لمواصلة مشواره نحو اللقب العالمي.