حريق في مصفاة نفط غربي إيران والسلطات تفتح تحقيقا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة بول دوختار غربي إيران، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.



وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الحريق اندلع في منطقة مخصصة لتخزين النفايات داخل المصفاة، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى أجزاء أخرى من الموقع، بينما دفعت فرق الإطفاء وقوات الطوارئ بفرقها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.



ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو تحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابساته.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بالتزامن مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لأي تطورات قد تزيد من حدة التصعيد في المنطقة.