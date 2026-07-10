هيثم حسن بعد التألق مع المنتخب فى المونديال: فخور بكوني مصريًا

حرص هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، على توجيه رسالة إلى الجماهير المصرية عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، معبرًا عن فخره بتمثيل المنتخب الوطني خلال المشاركة التاريخية في المونديال.

ونشر هيثم حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور بقميص منتخب مصر، وأرفقها برسالة مقتضبة قال فيها: "فخور بكوني مصريًا."

وجاءت رسالة لاعب المنتخب بعد عودة بعثة الفراعنة إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، والتي شهدت بلوغ منتخب مصر دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المنتخب الوطني قد ودع منافسات البطولة بعد خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعدما قدم مستويات مميزة حظيت بإشادة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام، ليختتم الفراعنة واحدة من أفضل مشاركاتهم في تاريخ كأس العالم.