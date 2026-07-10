ناشط سعودي: منتخب مصر كان الأقوى عربيًا.. وما حدث أمام الأرجنتين مؤسف

حظي منتخب مصر بإشادة جديدة عقب مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه الفراعنة ووصولهم إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

وأشاد الناشط السعودي فهد الأحمدي بأداء منتخب مصر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا من أبرز منتخبات البطولة، وكتب: “أرى أن منتخب مصر كان من أقوى المنتخبات في المونديال، والأقوى على الإطلاق عربيًا من حيث الأداء، والشخصية، والروح القتالية، ولو لم يتعرض لما أعتبره ظلمًا تحكيميًا؛ فأعتقد أنه كان قريبًا جدًا من تحقيق لقب كأس العالم، وربما بنسبة 99%”.

وتأتي هذه الإشادة بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب المشاركة التاريخية في مونديال 2026، والتي شهدت إشادات واسعة من شخصيات رياضية وإعلامية داخل وخارج الوطن العربي.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا لهم بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وكانت بعثة الفراعنة قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، بعد انتهاء مشاركتها في البطولة، التي اختتمها في دور الـ16، بعدما قدم مستويات قوية نالت احترام وإشادة الجماهير والمحللين حول العالم، ليكتب صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ الكرة المصرية.