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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناشط سعودي: منتخب مصر كان الأقوى عربيًا.. وما حدث أمام الأرجنتين مؤسف

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حظي منتخب مصر بإشادة جديدة عقب مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه الفراعنة ووصولهم إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

وأشاد الناشط السعودي فهد الأحمدي بأداء منتخب مصر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا من أبرز منتخبات البطولة، وكتب: “أرى أن منتخب مصر كان من أقوى المنتخبات في المونديال، والأقوى على الإطلاق عربيًا من حيث الأداء، والشخصية، والروح القتالية، ولو لم يتعرض لما أعتبره ظلمًا تحكيميًا؛ فأعتقد أنه كان قريبًا جدًا من تحقيق لقب كأس العالم، وربما بنسبة 99%”.

وتأتي هذه الإشادة بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب المشاركة التاريخية في مونديال 2026، والتي شهدت إشادات واسعة من شخصيات رياضية وإعلامية داخل وخارج الوطن العربي.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا لهم بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وكانت بعثة الفراعنة قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، بعد انتهاء مشاركتها في البطولة، التي اختتمها في دور الـ16، بعدما قدم مستويات قوية نالت احترام وإشادة الجماهير والمحللين حول العالم، ليكتب صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ الكرة المصرية.

منتخب مصر بطولة كأس العالم الفراعنة الناشط السعودي فهد الأحمدي كأس العالم

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