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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تطلق إستراتيجية ثورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسحق ثغرات ويندوز

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة عن إطلاق بنية برمجية دفاعية شاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الفائق لتأمين أنظمة التشغيل.

 وكشف تقرير استقصائي موسع نشره موقع "زد نت" (ZDNET) التقني العالمي لعام 2026، عن تفاصيل النظام الأوتوماتيكي المستحدث "MDASH" الذي يقود جيشاً من الوكلاء الأذكياء لفحص ثغرات أكواد "Windows" صامتاً ومن قلب خطوط الحوسبة السحابية النخاعية، مستهدفة تدمير الشيفرات الخبيثة وإصلاح العيوب البرمجية قبل أن يستغلها المخترقون.

تفكيك آلية عمل منظومة "MDASH" 

تستهدف السياسة الدفاعية الجديدة لعملاق البرمجيات سحق الهجمات الاستباقية عبر نشر نظام فحص ذكي متعدد النماذج يتكامل مع البنية الفيزيائية للنظام.

وتمنح البيانات الفنية لعام 2026 أدلة قاطعة على أن المنظومة تدير أكثر من 100 وكيل ذكي يعملون بالتوازي لتحليل الشيفرات بنسبة كفاءة واجهية بلغت 100%، ما يتيح تسييل رصد الثغرات الحرجة وعزلها، ومن ثم تمرير البيانات عالية الثقة للمحررين البشريين لصيانة النواة وسد قنوات الاختراق اللحظية.

بروتوكولات المعالجة الذكية وأتمتة رقع النظام لمنع السخونة المفرطة

تمنح مايكروسوفت غرف التطوير الرقمي رقع سوفت وير معاصرة تتولى أتمتة هندسة الإصلاحات وتوليد الأكواد التصحيحية في أجزاء من الثانية. 

وحرص مبرمجو النواة بوادي السيليكون على تهيئة شفرات حوسبة متطورة تحمي المعالج الرئيسي واللوحة الأم للحواسب من السخونة المفرطة اللحظية التي قد تنتج عن عمليات الفحص السحابي المكثف، فضلاً عن دمج تقنية "KIR" للتراجع التلقائي عن أي تحديث يسبب ارتباكاً في العتاد، لضمان استقرار الأجهزة عتادياً.

تحولات إستراتيجية

تفتح الانفراجة البرمجية لتأمين أنظمة التشغيل لعام 2026 آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات وسوق المحمول في مصر. 

ويرى خبراء الشبكات محلياً أن تسريع وتيرة تدفق حزم الحماية يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يربطون استقرار مكاتبهم الافتراضية وحملاتهم بالأسواق المحلية بقوة وحصانة السوفت وير الحاضن لأعمالهم وبدون أي تعقيد واجهي.

مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي Windows

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