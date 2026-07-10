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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملك العالم كله.. مريم عامر منيب تستقبل محمد صلاح بصورة مميزة بعد عودة المنتخب إلى مصر

«ملك العالم كله».. مريم عامر منيب تستقبل محمد صلاح بصورة مميزة بعد عودة المنتخب إلى مصر
«ملك العالم كله».. مريم عامر منيب تستقبل محمد صلاح بصورة مميزة بعد عودة المنتخب إلى مصر
أوركيد سامي
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حرصت  مريم عامر منيب على استقبال نجم منتخب مصر وقائده محمد صلاح، عقب عودة بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مريم عامر منيب، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة جمعتها بمحمد صلاح، ظهرت فيها برفقة شقيقاتها، وعلّقت عليها بكلمات بسيطة حملت الكثير من التقدير، حيث كتبت: «ملك العالم كله»، في إشارة إلى مكانة قائد المنتخب المصري وما حققه من إنجازات.

وسرعان ما حصدت الصورة آلاف الإعجابات والتعليقات من الجمهور، الذين أشادوا باللقطة العفوية، وجاءت أبرز التعليقات: «القمرات مع القمر»، و«هنا مصر وهنا قلبي»، و«تحيا مصر»، و«يا حلاوتكم ما شاء الله»، و«الله على الحاجات الحلوة دي»، معبرين عن فخرهم بمحمد صلاح والمنتخب الوطني.

وجاءت هذه اللقطة بالتزامن مع الرسالة التي وجهها محمد صلاح إلى الجماهير المصرية عقب انتهاء مشاركة المنتخب في كأس العالم، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل بداية جديدة لكرة القدم المصرية، وليس نهاية المشوار.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": «أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية».

وأضاف قائد المنتخب: «التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية، الفريق ده يستاهل ثقتكم»، مؤكدًا عزمه وزملاءه على مواصلة العمل من أجل تحقيق إنجازات أكبر خلال الفترة المقبلة، وإعادة الكرة المصرية إلى المكانة التي تستحقها على المستوى العالمي.

وتعكس كلمات محمد صلاح حجم المسؤولية التي يشعر بها تجاه الجماهير، في ظل الطموحات الكبيرة التي يعلقها المصريون على المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الأداء الذي قدمه الفريق والآمال في مواصلة التطور وتحقيق نتائج تاريخية.

عامر منيب محمد صلاح اخبار الفن نجوم الفن

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