الأرجنتين في اختبار سويسري.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لموقعة ربع نهائي كأس العالم

يصطدم منتخب الأرجنتين بنظيره السويسري في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي المنتخبان على ملعب "كنساس سيتي" بولاية ميزوري الأمريكية، فجر الأحد، في صراع على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بعدما نجح في تجاوز عقبة منتخب مصر بنتيجة 3-2 في دور الـ16، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

في المقابل، يأمل منتخب سويسرا في مواصلة مفاجآته وإقصاء حامل اللقب، بعدما حجز مقعده في ربع النهائي عقب الفوز على منتخب كولومبيا بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأرجنتين وسويسرا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة صباح الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "كنساس سيتي" في الولايات المتحدة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدًا على قناة:

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التشكيل المتوقع للأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - رودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز.

التشكيل المتوقع لسويسرا

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: دينيس زكريا - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي - ميرو موهايم.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - ريمو فرويلر - جبريل سو - دان ندوي - روبن فارجاس.

خط الهجوم: بريل إيمبولو.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني لمواصلة مشواره نحو الاحتفاظ باللقب، بينما يسعى المنتخب السويسري إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه المونديالي، عبر إقصاء حامل اللقب وبلوغ الدور نصف النهائي لأول مرة منذ عقود.