تحدث ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن العديد من الملفات قبل مواجهة سويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، متناولًا مستوى منتخب بلاده، ومستقبل المنافسة على اللقب، والانتقادات التحكيمية، إلى جانب إشادته بليونيل ميسي وعدد من المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأكد سكالوني أن المنتخب الأرجنتيني يدخل الأدوار الحاسمة بثقة كبيرة، مشيرًا إلى أن التتويج بلقب مونديال قطر منح لاعبيه خبرة إضافية ساعدتهم على التعامل مع الضغوط بصورة أفضل، موضحًا أن الفريق بات أكثر نضجًا مقارنة بالنسخة الماضية.

وعن ليونيل ميسي، شدد مدرب "التانجو" على أن قائد المنتخب لا يزال يصنع الفارق في أصعب اللحظات، مؤكدًا أن تطوره البدني في السنوات الأخيرة جعله أكثر قدرة على الحسم داخل المباريات.

وأضاف أن الدوافع التي يمتلكها ميسي هي السبب الرئيسي وراء استمراره في تقديم مستويات استثنائية.

سكالوني يرد على اتهامات التحكيم في مباراة مصر: لا أحد يجامل الأرجنتين

كما استعاد سكالوني ذكريات مواجهة منتخب مصر في دور الـ16، واصفًا اللقاء بأنه من أكثر المباريات تأثيرًا بالنسبة له، لما حمله من مشاعر خاصة داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني، خاصة مع الحديث المستمر عن احتمالية أن تكون البطولة الأخيرة لميسي بقميص المنتخب.

وأشاد المدير الفني للأرجنتين بالمستوى الذي يقدمه منتخب إسبانيا، معتبرًا أنه من أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما أظهر شخصية قوية وتطورًا واضحًا خلال مشواره في البطولة، رغم صعوبة الظروف المناخية التي خاض فيها بعض مبارياته.

ورد سكالوني على الاتهامات التي تلاحق منتخب بلاده بشأن الاستفادة من قرارات الحكام، مؤكدًا أن الحديث عن وجود مجاملات تحكيمية ليس جديدًا، لكنه لا يعيره اهتمامًا، موضحًا أن تقنية الفيديو جعلت من الصعب للغاية منح أي فريق أفضلية غير مستحقة.

وأضاف أن لاعبي الأرجنتين يستمدون من هذه الانتقادات دافعًا إضافيًا لتحقيق الانتصارات، مشيرًا إلى أن التركيز داخل المعسكر ينصب فقط على الأداء داخل الملعب، بعيدًا عن كل ما يثار خارجه.

وتطرق سكالوني إلى تراجع الأداء في بعض الفترات، موضحًا أن المنتخبات أصبحت تخوض مبارياتها أمام الأرجنتين بدوافع مضاعفة، وهو ما يجعل المواجهات أكثر تعقيدًا، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له هو مواصلة تحقيق الانتصارات حتى وإن اختلف مستوى الأداء.

واختتم المدير الفني للأرجنتين تصريحاته بالتأكيد على أن الأرقام القياسية الشخصية لا تشغل تفكيره، رغم اقترابه من أن يصبح أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات مع المنتخب في تاريخ كأس العالم، مشددًا على أن أولويته تبقى قيادة الأرجنتين لمواصلة المشوار نحو الاحتفاظ باللقب العالمي.