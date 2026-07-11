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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير الفيتنامي لبحث سبل التعاون المشترك

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
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​استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، السيد "نجوين نام دوونج"، سفير دولة فيتنام لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وبحث تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

​في مستهل اللقاء، رحّب الدكتور وليد البرقي بالسفير الفيتنامي، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والروابط المتميزة التي تجمع بين مصر وفيتنام. واستعرض البرقي، المقومات الاستثمارية والسياحية الفريدة التي تمتلكها محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى تطلع المحافظة لزيادة تدفقات السياحة الفيتنامية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الثروة السمكية، وإدارة المناطق الساحلية، والطاقة المتجددة.

​من جانبه، أعرب السفير الفيتنامي عن سعادته بزيارة محافظة البحر الأحمر ولقاء الدكتور وليد البرقي، وأكد السفير تطلع بلاده لتنشيط حركة السياحة واكتشاف فرص شراكة جديدة بين المستثمرين الفيتناميين والمصريين في المحافظة، لاسيما في قطاعي السياحة البيئية والموانئ.

​وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تيسيرًا لتوثيق هذه الزيارة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك لتفعيل المقترحات المطروحة على أرض الواقع بما يخدم المصالح المتبادلة.

البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر مدن البحر الأحمر الغردقة

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