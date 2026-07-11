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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقميص مفتوح.. محمد صلاح يخطف الأنظار في العلمين بعد العودة من المونديال

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا للنجم المصري محمد صلاح أثناء قضائه سهرة في مدينة العلمين الجديدة،  بعد عودة بعثة منتخب مصر من المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026.

وظهر قائد منتخب مصر وسط أجواء صيفية وبين عدد من المتواجدين في أحد الأماكن بمدينة العلمين الجديدة، مرتديًا قميصًا مفتوحًا، في إطلالة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت الصور الصفحات  وتداولها الآلاف مع إشادات بحالة الاسترخاء التي يعيشها قائد الفراعنة بعد انتهاء مشوار المنتخب في المونديال.

ويأتي ظهور محمد صلاح بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخهم.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا لهم بعد الأداء المميز الذي قدموه خلال البطولة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت أداءً قويًا من الفراعنة، ليختتم المنتخب مشوارًا تاريخيًا نال إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.


 

محمد صلاح المونديال كأس العالم منتخب مصر

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