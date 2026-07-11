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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات

الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات
الأطباء يحذرون.. 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات
أسماء عبد الحفيظ
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مع انطلاق المباريات الجماهيرية، يحرص ملايين المشجعين على متابعة فرقهم المفضلة وسط أجواء مليئة بالحماس، سواء في المنازل أو المقاهي أو التجمعات العائلية. ورغم أن التشجيع يمثل وسيلة للترفيه والاستمتاع، فإن الأطباء يحذرون من بعض العادات الصحية الخاطئة التي تتكرر أثناء مشاهدة المباريات، وقد تؤدي إلى مشكلات صحية مثل الجفاف، واضطرابات الهضم، وارتفاع ضغط الدم، والإجهاد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ويؤكد الأطباء أن الاستمتاع بالمباراة لا يعني إهمال الصحة، فبعض التصرفات اليومية البسيطة قد تحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على نشاط الجسم وتجنب المضاعفات، لا سيما لدى كبار السن ومرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

الخطأ الأول.. نسيان شرب الماء

ينشغل كثير من المشجعين بأحداث المباراة وينسون شرب الماء لساعات طويلة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة في الأجواء الحارة والرطبة.

وينصح الأطباء بشرب كوب من الماء قبل بداية المباراة، ثم تناول كميات صغيرة على فترات منتظمة، حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لأن الجسم يفقد السوائل باستمرار.

الخطأ الثاني.. الإفراط في الوجبات السريعة

ترتبط مشاهدة المباريات لدى كثيرين بالبيتزا والبطاطس المقلية والبرجر والدجاج المقلي، وهي أطعمة غنية بالدهون والملح والسعرات الحرارية.

ويؤكد الأطباء أن الإفراط في هذه الوجبات قد يسبب عسر الهضم، والشعور بالخمول، وارتفاع ضغط الدم، خاصة عند تناولها في ساعات متأخرة من الليل.

وينصح باستبدالها بوجبات أخف مثل الفواكه، أو الفشار قليل الملح، أو المكسرات غير المملحة، أو الساندويتشات المنزلية.

الخطأ الثالث.. الإكثار من المشروبات الغازية

يعتقد البعض أن المشروبات الغازية تساعد على الانتعاش، لكنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، وقد تزيد الشعور بالعطش عند الإفراط في تناولها.

كما أن المشروبات الغنية بالكافيين قد تؤثر في جودة النوم إذا أقيمت المباراة مساءً.

الخطأ الرابع.. الجلوس لساعات دون حركة

البقاء أمام الشاشة لفترة طويلة دون الوقوف أو المشي قد يؤدي إلى تيبس العضلات وآلام الظهر والرقبة، كما يبطئ الدورة الدموية.

وينصح الأطباء بالحركة لبضع دقائق بين شوطي المباراة أو أثناء فترات التوقف، مع القيام ببعض تمارين الإطالة البسيطة.

الخطأ الخامس.. الانفعال الزائد

الحماس الشديد أثناء التشجيع قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

وينصح الأطباء بالتحكم في الانفعالات، وتجنب الصراخ المستمر أو التوتر الزائد، لأن الرياضة في النهاية تعتمد على الفوز والخسارة.

الخطأ السادس.. التدخين أثناء المباراة

التشجيع

يزداد استهلاك السجائر أو الشيشة لدى بعض المشجعين أثناء المباريات، وهو ما يضاعف العبء على القلب والرئتين، خاصة داخل الأماكن المغلقة.

كما يتعرض الأطفال وكبار السن للتدخين السلبي، الذي قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي ويزيد من مشكلات الحساسية والربو.

الخطأ السابع.. السهر المتكرر

إذا انتهت المباراة في وقت متأخر، فإن السهر لساعات طويلة قد يؤثر في النشاط والتركيز خلال اليوم التالي، كما يضعف المناعة عند تكراره بشكل مستمر.

وينصح الأطباء بالحصول على قسط كافٍ من النوم بعد المباراة، وعدم تحويل السهر إلى عادة يومية.

الخطأ الثامن.. تجاهل الأعراض التحذيرية

يشدد الأطباء على ضرورة عدم تجاهل أعراض مثل الصداع الشديد، والدوخة، والخفقان، وضيق التنفس، أو ألم الصدر أثناء مشاهدة المباراة، خاصة لدى مرضى القلب أو كبار السن.

وفي حال استمرار هذه الأعراض، يجب التوقف عن المشاهدة وطلب المساعدة الطبية فورًا.

فئات تحتاج إلى اهتمام خاص

يوصي الأطباء كبار السن، ومرضى القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والنساء الحوامل، والأطفال، باتباع الاحتياطات الصحية أثناء المباريات، والحرص على شرب الماء، والالتزام بمواعيد الأدوية، وتجنب الإجهاد والانفعال الشديد.

كيف تستمتع بالمباراة بطريقة صحية؟

يمكنك الاستمتاع بأجواء التشجيع دون الإضرار بصحتك من خلال شرب الماء بانتظام، واختيار وجبات منزلية خفيفة، وتقليل المشروبات الغازية، والحركة بين الحين والآخر، مع الحفاظ على هدوء الأعصاب والالتزام بالنوم الكافي بعد انتهاء المباراة.

الأطباء المشجعون المباريات 8 أخطاء صحية يرتكبها المشجعون أثناء المباريات قد تعرضهم للإجهاد والجفاف

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