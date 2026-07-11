وفاة شاب وإصابة 2 آخرين خلال تصادم موتوسيكل بـ الحليلة في الأقصر

لقى شاب مصرعه بينما أصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بقرية الحليلة شرق التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث موتوسيكل داخل نطاق قرية الحليلة شرق، أسفر عن وفاة شاب في موقع الحادث، وإصابة شخصين آخرين بإصابات متنوعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي ، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهما.

تحرر محضرا بذلك وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات