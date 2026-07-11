وفاة والد الفنانة إيمان سلامة.. ورسالة مؤثرة تطلب فيها بالدعاء له

أعلنت الفنانة إيمان سلامة، وفاة والدها، اليوم، من خلال منشور مؤثر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن حزنها الشديد لفقدان والدها، وطالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت إيمان سلامة رسالة نعي عبر حسابها، كتبت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة." واكتفت بهذا المنشور، دون أن تكشف عن موعد أو مكان تشييع الجثمان أو تفاصيل مراسم العزاء.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنانة وزملائها في الوسط الفني مع الخبر، حيث حرصوا على تقديم واجب العزاء، والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وكانت إيمان سلامة قد تصدرت محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعدما كشفت عن خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم ليفي، موضحة أنها عانت لسنوات طويلة من المشكلة الصحية، وخاضت رحلة علاج استمرت لفترة قبل أن تستقر على طبيب تثق به.

وقالت الفنانة في مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، إنها كانت تعاني منذ سنوات من الأورام الليفية، مشيرة إلى أنها تنقلت بين عدد من الأطباء حتى وجدت الطبيب الذي منحها الثقة واهتم بحالتها من الناحية الإنسانية قبل الطبية، مؤكدة أن العملية تكللت بالنجاح وتعافت سريعًا بفضل الله.

وعلى الصعيد الفني، تُعد إيمان سلامة من الفنانات اللاتي شاركن في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت حضورًا لدى الجمهور، ومن أبرزها مسلسل البيت الكبير، الذي ساهم في زيادة شهرتها، إلى جانب مشاركتها في مسلسل الضاهر.

وشارك في بطولة مسلسل الضاهر نخبة من النجوم، من بينهم محمد فؤاد، تامر عبد المنعم، رغدة، حسن يوسف، فريال يوسف، مادلين طبر، كريم كوجاك، أحمد تهامي، سميرة محسن، وإنجي شرف، والعمل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد وهيثم أحمد داوود.

ويأتي خبر وفاة والد الفنانة إيمان سلامة ليخيم بالحزن على محبيها، الذين حرصوا على مواساتها والدعاء للفقيد بالرحمة، ولأسرته بالصبر والثبات.