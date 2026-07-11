كيفانش تاتليتوغ ينتظر مولوده الثاني من زوجته باشاك ديزر.. قريبا

عاد النجم التركي كيفانش تاتليتوغ إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي واهتمام وسائل الإعلام التركية، بعد تداول تقارير تشير إلى أن زوجته، مصممة الأزياء باشاك ديزر، تنتظر مولودهما الثاني، في خبر أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورهما داخل تركيا وخارجها.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية تركية، فإن باشاك ديزر، البالغة من العمر 49 عامًا، تعيش حاليًا أشهر الحمل، إذ كشف الصحفي التركي بولنت جانكورت أنها تقترب من شهرها الخامس، وهو ما زاد من انتشار التكهنات حول توسع أسرة الثنائي خلال الفترة المقبلة.

ولم تقتصر الأنباء على الحديث عن الحمل فقط، بل أشارت بعض التسريبات إلى أن كيفانش وباشاك ينتظران مولودة أنثى، لتكون الشقيقة الصغرى لابنهما الأول "كورت إيفه"، الذي استقبلاه في أبريل عام 2022، بعد سنوات من زواجهما.

ورغم الانتشار الكبير لهذه الأخبار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن الثنائي لم يعلّق حتى الآن على ما يتم تداوله، إذ لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة أنباء الحمل، وهو ما أبقى الأمر في إطار التقارير الصحفية والتكهنات.

ويُعرف كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر بحرصهما الشديد على الحفاظ على خصوصية حياتهما العائلية، إذ يتجنبان الكشف عن تفاصيل حياتهما الشخصية، كما يحرصان على إبعاد ابنهما عن الأضواء والظهور الإعلامي، وهو النهج الذي اتبعاه منذ ولادته.

وكان الثنائي قد احتفل بزفافهما في حفل رومانسي أُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس في فبراير عام 2016، ومنذ ذلك الحين شكّلا واحدًا من أشهر وأنجح الثنائيات في الوسط الفني التركي، حيث يحظيان بمتابعة واسعة من الجمهور.

وفي انتظار تعليق رسمي من كيفانش تاتليتوغ أو باشاك ديزر، تبقى أنباء انتظار مولودهما الثاني مجرد تقارير إعلامية متداولة، وسط ترقب كبير من محبي النجم التركي لمعرفة حقيقة هذه الأنباء خلال الفترة المقبلة.