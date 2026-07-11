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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إجراء جراحة.. عبد الله شيخ خميس يطمئن جمهوره على حالته الصحية

بعد خضوعه لعملية جراحية.. عبد الله شيخ خميس يطمئن جمهوره على حالته الصحية
بعد خضوعه لعملية جراحية.. عبد الله شيخ خميس يطمئن جمهوره على حالته الصحية
أوركيد سامي
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أثار الفنان السوري عبد الله شيخ خميس، الذي اشتهر بتجسيد شخصية "صالح" في المسلسل الكوميدي الشهير ضيعة ضايعة، قلق جمهوره بعد ظهوره من داخل أحد المستشفيات، قبل أن يطمئن الجميع برسالة مؤثرة كشف خلالها تفاصيل حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية.

ونشر عبد الله شيخ خميس صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مرتديًا ملابس العمليات داخل المستشفى، وبدت على وجهه الابتسامة بينما رفع علامة القوة، في إشارة إلى أن حالته الصحية مستقرة وأنه تجاوز المرحلة الصعبة بنجاح.

وأكد الفنان السوري في رسالته أنه خضع بالفعل لعملية جراحية، موضحًا أن الأمر لم يكن معروفًا لدى كثير من متابعيه، وقال إن العملية مرت بسلام وكانت أبسط بكثير مما كان يتوقع، مشيرًا إلى أنه يتمتع الآن بصحة جيدة ويتعافى بشكل طبيعي، داعيًا جمهوره إلى عدم القلق عليه.

كما حرص عبد الله شيخ خميس على توجيه الشكر لكل من تواصل معه أو سأل عن حالته خلال فترة وجوده بالمستشفى، معربًا عن امتنانه للدعم الكبير الذي تلقاه من جمهوره وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني، والذي كان له أثر إيجابي في رفع معنوياته.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليه رسائل الدعاء بالشفاء العاجل والتمنيات بدوام الصحة والعافية، كما عبّر عدد كبير من محبي مسلسل ضيعة ضايعة عن سعادتهم بسلامته، مؤكدين ارتباطهم الكبير بالشخصية التي قدمها على مدار سنوات.

ويُعد دور "صالح" من أبرز المحطات الفنية في مشوار عبد الله شيخ خميس، إذ جسّد شخصية صاحب الدكان في قرية "أم الطنافس الفوقا"، وزوج "زهرة"، وحقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بفضل المواقف الكوميدية التي جمعته بشخصيات العمل، وعلى رأسها أسعد وجودة، لتصبح الشخصية واحدة من العلامات المميزة في تاريخ الدراما السورية.

وكان الفنان قد كشف في تصريحات سابقة أن الفنان الراحل نضال سيجري هو صاحب الفضل في ترشيحه للدور، بعدما اقترح اسمه على المخرج الليث حجو، وهو الترشيح الذي غيّر مسيرته الفنية، ليصبح "صالح" واحدًا من أكثر الشخصيات شعبية في ذاكرة الجمهور العربي.

عبد الله شيخ خميس اخبار الفن نجوم الفن

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