فاروق جعفر: محمد هاني فرض نفسه على العالم.. ومن ينتقده "لا يفهم كرة"

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم بطولة كبيرة، مشددًا على أن الأداء أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم كان محل إشادة الجميع، رغم الخروج من البطولة.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "قدمنا كرة محدش كان يتوقعها حتى الدقيقة 78، وكنا الأفضل قدام بطل العالم اللي عنده أفضل لاعب في العالم، وبوجه التحية للجهاز الفني واللاعبين على مجمل الأداء في البطولة".

وأضاف: "حسينا بظلم في المباراة، وفي هدف اتلغى معرفش اتلغى إزاي؟! ومعرفش إزاي تجيب جون وبعدها بوقت يتم إلغاء الهدف، الناس كلها هتتكلم عن منتخب مصر وعن الأداء اللي حصل في المباراة".

وتحدث جعفر عن أبرز لاعبي المنتخب، قائلًا: "محمد صلاح أدى كأس العالم بشكل جيد، ومحدش محتاج يتكلم عنه ولا عن شعبيته".

وتابع: "بعيدًا عن مصطفى شوبير لأنه في مكانة خاصة لوحده، لازم نتكلم عن محمد هاني، قدم بطولة جيدة جدًا، وأدى أدواره الدفاعية والهجومية بشكل رائع، واكتشف نفسه وفرض نفسه قدام العالم، واللي ميتكلمش عن محمد هاني كويس يبقى ميفهمش كورة".

واختتم تصريحاته بالإشادة بعدد من اللاعبين، قائلًا: "هيثم حسن كان اكتشاف البطولة ومفاجأتها، وكمان مصطفى زيكو قدم مستويات مميزة واستحق الإشادة".