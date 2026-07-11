ناقدة رياضية: إنجاز المنتخب المصري في كأس العالم صنع صدىً عالميًا

أكدت الناقدة الرياضية نورهان طمان أن الإنجاز الذي حققه المنتخب المصري في كأس العالم 2026 ترك صدى واسعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الحديث عن الفراعنة أصبح حاضرًا بين المهتمين بكرة القدم هناك، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب أمام الأرجنتين، بطل العالم.

وقالت «طمان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن مواجهة منتخب بحجم الأرجنتين وتقديم مباراة بهذا المستوى جعلت الجميع يتحدث عن المنتخب المصري، موضحة أن الإشادات لم تقتصر على الجالية العربية فقط، بل امتدت إلى كل المتابعين لكرة القدم في الولايات المتحدة.

وأشادت بالمشهد الجماهيري للجالية المصرية والعربية خلال مباريات المنتخب، مؤكدة أنها شاهدت لحظات مؤثرة للغاية داخل المدرجات، خاصة أثناء عزف السلام الوطني المصري، حيث تفاعل المشجعون بشكل كبير ووصل الأمر إلى بكاء بعض الجماهير من شدة التأثر والفخر.

وأضافت أن الجماهير المصرية تحملت مشقة السفر لمسافات طويلة بين الولايات من أجل دعم المنتخب، مشيرة إلى أن المسافات داخل الولايات المتحدة كبيرة للغاية، ومع ذلك حرص المشجعون على التواجد خلف الفراعنة في كل مباراة، في مشهد يعكس حجم الانتماء والارتباط بمصر.

وشددت أن المنتخب المصري كان أفضل منتخب عربي وإفريقي في البطولة، مشددة على أن الفراعنة قدموا أرقامًا مميزة وأداءً استثنائيًا، حيث نجحوا في التسجيل أمام منتخبات كبيرة، من بينها الأرجنتين وبلجيكا وأستراليا ونيوزيلندا، وأن سوء الحظ فقط حال دون مواصلة المشوار إلى أدوار أبعد.