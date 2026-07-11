طبيب المنتخب يكشف سر جاهزية صلاح أمام أستراليا.. وتطورت إصابة فتوح

أكد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، أن الفترة بين مباراتي إيران وأستراليا كانت من أصعب الفترات التي واجهها الجهاز الطبي خلال منافسات كأس العالم، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب قبل مواجهة دور الـ16 في المونديال.

وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "ما بين ماتش إيران وأستراليا كانت الأصعب، لأن المنتخب خرج من مباراة إيران بإصابات قوية، وكانت أول مرة في التاريخ نلعب مباراة خروج مغلوب، وكان لازم المنتخب يظهر بشكل طيب، وكنا في اختبار صعب بسبب عدد اللاعبين المصابين قبل اللقاء".

وأضاف: "الحمد لله كان فيه انسجام وتناغم مع الجهاز الفني، وقدرنا نجهز معظم اللاعبين المصابين للحاق بمباراة أستراليا".

وتحدث رئيس الجهاز الطبي عن محمد صلاح، قائلاً: "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، واللاعبون بإمكانياته لازم يكون التعامل الطبي معهم بصورة معينة، وقدرنا نشتغل معه بالشكل المثالي بين مباراتي إيران وأستراليا، والحمد لله ظهر بصورة جيدة، ولعب 120 دقيقة كاملة وسدد ركلة الجزاء وكان في حالة ممتازة".

وكشف أبو العلا عن موقف أحمد فتوح، موضحًا: "أحمد فتوح تحامل على نفسه في مباراة إيران وطلب استكمال اللقاء، والجهاز الطبي قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي، ولو المنتخب كان تأهل إلى دور الثمانية كان هيلحق بالمباراة، واللاعب سيكون جاهزًا للتواجد في فترة الإعداد مع الزمالك".

كما تطرق إلى إصابة حسام عبد المجيد، قائلًا: "حسام عبد المجيد تعرض لجرح في العين، وظهرت عليه علامات ارتجاج في المخ، ولذلك طلبنا إجراء التبديل وفقًا للوائح حفاظًا على سلامته".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالجهاز الفني، مؤكدًا: "الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن عندهم استعداد يحصلهم أي حاجة فداءً لمصر، ممكن ينسوا نفسهم وينسوا أدويتهم، وكل تركيزهم بيكون في شغلهم وخدمة منتخب مصر".