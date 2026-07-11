هل يلزم الورثة سداد ديون المتوفى؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

يتساءل عدد كبير من الناس عن هل يلزم الورثة سداد ديون المتوفى من أكثر الأحكام الشرعية التي تشغل أذهان كثيرين بعد وفاة أحد أفراد الأسرة، خاصة مع وجود تركة أو ديون مستحقة للآخرين، حيث أكدت الشريعة الإسلامية أن ديون المتوفى من الحقوق العظيمة التي يجب الاهتمام بها قبل توزيع الميراث، لما لها من أثر في براءة ذمة الميت، وهو ما أكدت عليه النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم. وفي السطور التالية نعرض حكم سداد ديون المتوفى، وهل يتحمل الورثة هذه الديون من أموالهم الخاصة أم تُسدد من تركة المتوفى فقط.

هل يجب على الورثة سداد ديون المتوفى؟

وفي السياق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سداد الديون يُعد من الحقوق الأساسية المتعلقة بالتركة ويُقدَّم على تقسيم الميراث.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات له سابقة، أن الديون تُسدد أولًا من التركة، سواء كانت مستغرقة لها بالكامل أو جزءًا منها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت التركة أقل من قيمة الديون، يتم سداد ما يمكن منها، ويُعد المتوفى حينها كأنه لم يترك مالًا يُقسم بين الورثة.

ماذا إذا كانت ديون المتوفى أكبر من قيمة التركة؟

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال تجاوزت الديون قيمة التركة، فلا يُلزم الورثة بسداد ما تبقى من أموالهم الخاصة، لأن الدين متعلق بذمة المتوفى، وليس بذمة ورثته.

وأوضح أن أمام الورثة خيارين: إما محاولة استسماح الدائنين في التنازل عن الدين أو جزء منه، أو اللجوء إلى التبرعات والصدقات والزكاة لسداد ما تبقى من الديون.

هل تُسدد الديون من التركة أم من أموال الورثة الخاصة؟

وأشار إلى أن التنازل عن الدين متروك لتقدير الدائن، فقد يقبل أو يرفض، وفي حال رفضه لا حرج في جمع الأموال من أهل الخير لسداد الدين، مؤكدًا أن تبرع الورثة من أموالهم الخاصة بسداد الدين يُعد من أفضل صور البر والإحسان، لكنه ليس واجبًا عليهم إذا لم يكونوا قادرين.

وشدد على أن الشريعة الإسلامية قدّمت سداد الديون على حق الورثة في الميراث، حفاظًا على حقوق العباد، مستشهدًا بما ورد في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، بما يوضح أولوية سداد الدين قبل تقسيم التركة.