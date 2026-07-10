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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف يكفر من أكثر الحلف بالله ولا يتذكر عدد الأيمان؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد
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أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يُكثر الحلف بالله ولا يتذكر عدد الأيمان التي حلفها، موضحًا أن الأيمان في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية تختلف أحكامها بحسب طبيعتها.

حكم من يُكثر الحلف بالله ولا يتذكر عدد الأيمان التي حلفها

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أن أول هذه الأنواع هو "يمين اللغو"، وهي التي تجري على لسان الإنسان دون قصد الحلف أو دون تعمد الكذب، كأن يحث ضيفه على الطعام أو يظن أمرًا فيحلف عليه، مؤكدًا أنها لا تُوجب كفارة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾.

وأوضح أن النوع الثاني هو "اليمين الغموس"، وهي التي يحلف فيها الإنسان على أمرٍ ماضٍ وهو يعلم كذبه، مؤكدًا أنها من أعظم الذنوب، وسُمّيت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

وأضاف أن النوع الثالث هو "اليمين المنعقدة"، وهي التي تكون على أمرٍ مستقبلي، كأن يعقد الإنسان النية على فعل شيء ويحلف عليه، فإذا لم يفِ به وجبت عليه الكفارة، والتي تكون بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وأكد أنه في حال كثرة الأيمان وعدم القدرة على حصرها بدقة، فعلى السائل أن يجتهد في تقديرها تقديرًا تقريبيًا، ثم يُخرج الكفارة عن كل يمين، موضحًا أن ذلك يُعد أداءً لما في استطاعته، ويبرئ ذمته شرعًا.

الشيخ حسن اليداك أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم من يُكثر الحلف بالله

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