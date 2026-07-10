الأمم المتحدة تحذر من وجود تفشٍ جديد للكوليرا في السودان

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أنه في السودان الذي مزقته الحرب، حصد تفشٍ جديد ومميت للكوليرا أرواح أكثر من 100 شخص بالفعل، مما يزيد من المخاوف الجدية على المجتمعات الضعيفة بما في ذلك مدينة الأبيض المحاصرة، حيث استمرت الهجمات اليومية حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أنه في السودان الذي مزقته الحرب، حصد تفشٍ جديد ومميت للكوليرا أرواح أكثر من 100 شخص بالفعل، مما يزيد من المخاوف الجدية على المجتمعات الضعيفة بما في ذلك مدينة الأبيض المحاصرة، حيث استمرت الهجمات اليومية بالمسيرات في إعاقة وصول المساعدات.

وقال الدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في السودان: "لقد عادت الكوليرا وهي تؤثر على عدة ولايات، وخاصة في الجزء الغربي من البلاد، وولايات دارفور وكردفان".

وفي إيجاز صحفي للصحفيين في جنيف، أبلغ المسؤول عن أكثر من 1330 حالة مؤكدة و114 حالة وفاة بسبب المرض، وهو مرض يمكن الوقاية منه ولكنه قد يكون مميتا إذا لم يتم علاجه بسرعة.

ويعتبر الأمر ذو أهمية بسبب عدد الوفيات المؤكدة بسبب الكوليرا شديدة العدوى حتى الآن، وأن النزاع لا يزال يمنع الرعاية الصحية والمساعدات المنقذة للحياة وأنه من المرجح أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم تفشي المرض بشكل أكبر، كما أن ملايين الأشخاص لا يزالون نازحين ومعرضين للخطر الشديد.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير، وتخشى وكالات الإغاثة بشدة من احتمال انتشار المرض بين مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من المدن والمناطق الريفية في شمال كردفان.

وأوضح الدكتور صحباني أن معدل الوفيات الناجمة عن الكوليرا "مرتفع للغاية" بالفعل بنسبة 13.7%، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءا مع حلول موسم الأمطار القادم.

ويشهد السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم مع وجود أكثر من 33 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، ويشمل ذلك 21 مليونا يحتاجون إلى الخدمات الصحية. ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، قتل ما لا يقل عن 59 ألف شخص.



في إعاقة وصول المساعدات.

وقال الدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في السودان: "لقد عادت الكوليرا وهي تؤثر على عدة ولايات، وخاصة في الجزء الغربي من البلاد، وولايات دارفور وكردفان".

وفي إيجاز صحفي للصحفيين في جنيف، أبلغ المسؤول عن أكثر من 1330 حالة مؤكدة و114 حالة وفاة بسبب المرض، وهو مرض يمكن الوقاية منه ولكنه قد يكون مميتا إذا لم يتم علاجه بسرعة.

ويعتبر الأمر ذو أهمية بسبب عدد الوفيات المؤكدة بسبب الكوليرا شديدة العدوى حتى الآن، وأن النزاع لا يزال يمنع الرعاية الصحية والمساعدات المنقذة للحياة وأنه من المرجح أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم تفشي المرض بشكل أكبر، كما أن ملايين الأشخاص لا يزالون نازحين ومعرضين للخطر الشديد.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير، وتخشى وكالات الإغاثة بشدة من احتمال انتشار المرض بين مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من المدن والمناطق الريفية في شمال كردفان.

وأوضح الدكتور صحباني أن معدل الوفيات الناجمة عن الكوليرا "مرتفع للغاية" بالفعل بنسبة 13.7%، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءا مع حلول موسم الأمطار القادم.

ويشهد السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم مع وجود أكثر من 33 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، ويشمل ذلك 21 مليونا يحتاجون إلى الخدمات الصحية. ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، قتل ما لا يقل عن 59 ألف شخص.