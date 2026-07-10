طلاب WE بالوادي الجديد يحصدون المركز الرابع على الجمهورية ضمن نتائج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حقق طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل التميز التعليمي بالمحافظة، بعدما حصل ثلاثة من طلاب المدرسة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية ضمن نتائج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بنسبة نجاح بلغت 99.429% لكل منهم، في تأكيد جديد على جودة العملية التعليمية والتميز الأكاديمي الذي تشهده المدرسة.

وهنأت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد الطلاب المتفوقين، مشيدةً بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وأسرهم والمعلمين، مؤكدةً أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل ومتطلبات التنمية الحديثة.

وشمل التكريم الطلاب: محمد زكي محمد علي قناوي، ونيرة محمد محمود محمد عبدالجليل، وياسمين محمود إبراهيم أحمد، الذين تمكنوا من تحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية، بنسبة 99.429%، ليقدموا نموذجًا مشرفًا لأبناء الوادي الجديد في التفوق والتميز العلمي.

وأكدت المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد جيل يمتلك المهارات العلمية والتقنية الحديثة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرةً إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للطلاب المتميزين وتحفيزهم على مواصلة التفوق والإبداع.