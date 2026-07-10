إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي أبوقرقاص في المنيا

أصيب 14 شخصا باصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبوقرقاص.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 14 من مستقليها بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي.

وأفادت المعاينة الأولية، بأن المصابين تعرضوا لسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.