محافظ الإسكندرية يتابع جهود السيطرة على حريق في عدد من المحال بالفلكي

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات الحريق الذي نشب بعدد من المحال في منطقة الفلكي، وذلك عقب البلاغ الوارد إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، حيث وجه بسرعة انتقال الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل الفوري مع الحادث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

تفاصيل الحريق

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية المختصة إلى موقع الحادث بشارع السوق بمنطقة الفلكي، متفرع من شارع 16 الملك، أمام عقار المدينة المنورة، حيث تبين من المعاينة أن العقار مكون من دور أرضي يضم محال تجارية، و14 دورًا علويًا، بالإضافة إلى دورين ردود.

ونشب الحريق في 4 محال تجارية وامتدت آثاره إلى محتويات غرفتين بإحدى الشقق بالدور الأول بالعقار السكني أعلى المحال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، بمشاركة 7 سيارات حماية مدنية و3 سيارات إسعاف، دون وقوع أي وفيات أو إصابات حيث تبين أن سبب الحريق مبدئيًا ماس كهربائي.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة، حيث تم فصل الغاز عن المحال، وتأمين الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بمعرفة شركة الكهرباء، بالإضافة إلى إزالة آثار الحريق باستخدام معدات الحي، مع تحرير محضر بالواقعة رقم 7061 لسنة 2026 بتاريخ 10 يوليو 2026.

ووجه المهندس أيمن عطية بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامته الإنشائية عقب السيطرة على الحريق، مع استمرار المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات.