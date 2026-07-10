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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لنقل مباراة بلجيكا وإسبانيا في ربع نهائي كأس العالم

إسبانيا
إسبانيا
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بدأت المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب إسبانيا مع نظيره البلجيكي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والندية بين اثنين من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

وتنقل قناة بين سبورت المجانية الجديدة bein sports fifa world cup 2026 المفتوحة المباراة في فرصة لعشاق الساحرة المستديرة.

وتعتبر شبكة قنوات بين سبورتس المالك الحصري لحقوق بث كأس العالم في الوطن العربي وشمال إفريقيا، وقررت إتاحة هذا العدد من المباريات عبر البث الفضائي المفتوح دون الحاجة لاشتراك لتكون متاحة لجميع المشاهدين.

وتتساءل الجماهير عن كيفية تفعيل تردد قناة بين المفتوحة الجديدة bein sports fifa world cup 2026 لمشاهدة البطولة الأقوى في عالم كرة القدم مجانًا، والتي انطلقت في 11 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو.

تردد قناة beIN SPORTS FTA الناقلة لبعض مباريات كأس العالم 2026 مجاناً على قمر النايل سات هو:

  • التردد: 12245 
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بطاقة العبور إلى المربع الذهبي

يسعى المنتخبان إلى حجز مقعد في الدور نصف النهائي، حيث ينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من هذه المواجهة بعد نجاحه في تجاوز عقبة المغرب. وتمثل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، في ظل الرغبة في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب العالمي.

إسبانيا تعتمد على الصلابة الدفاعية

بلغ المنتخب الإسباني هذا الدور بعدما حقق فوزًا ثمينًا على البرتغال بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد عودته القوية إلى الأدوار المتقدمة للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب العالمي عام 2010.

ويعيش المنتخب الإسباني حالة دفاعية استثنائية، بعدما حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، الأمر الذي يمنحه ثقة كبيرة قبل مواجهة أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة.

بلجيكا تراهن على القوة الهجومية

في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليؤكد امتلاكه قوة هجومية لافتة، بعدما أصبح أكثر المنتخبات تسديدًا على المرمى خلال البطولة.

كما يواصل منتخب بلجيكا سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال آخر ثماني عشرة مباراة، محققًا اثني عشر انتصارًا وستة تعادلات، مع معدل تهديفي مميز يعكس قوته الهجومية.

تاريخ المواجهات يمنح الأفضلية لإسبانيا

تميل الكفة في المواجهات الأخيرة لصالح المنتخب الإسباني، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية على بلجيكا منذ عام 2004، إلا أن مباريات الأدوار الإقصائية تبقى مختلفة ولا تعترف بالأرقام أو التاريخ.

وتأمل بلجيكا تكرار إنجازها في نسخة 2018 عندما بلغت الدور نصف النهائي، بينما يسعى المنتخب الإسباني إلى مواصلة مشواره بثبات نحو استعادة أمجاده العالمية، في مواجهة ينتظر أن تكون واحدة من أقوى مباريات البطولة وأكثرها إثارة.

منتخب إسبانيا إسبانيا بين سبورتس كأس العالم كأس العالم 2026

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