تقارير: بلجيكا تطلب نقل مقر تدريباتها قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لنقل مقر تدريبات المنتخب، قبل المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب التقارير، طلب الاتحاد البلجيكي نقل التدريبات إلى منشآت نادي لوس أنجلوس جالاكسي؛ بعد أن تبين أن ملعب جامعة لويولا ماريماونت لا يستوفي الحد الأدنى من المعايير الفنية المطلوبة لاستضافة تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضافت التقارير، أن الاتحاد الدولي يدرس الطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن تغيير مقر التدريبات، في ظل سعي المنتخب البلجيكي لتوفير أفضل الظروف الفنية قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخبا بلجيكا وإسبانيا في الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل منتخب إلى حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.