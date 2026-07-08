مصطفى زيكو: كنا بنحارب في كل ماتش عشان نفرحكم.. وشكرًا لكل مصري آمن بينا

وجه مصطفى زيكو، نجم منتخب مصر، رسالة مؤثرة إلى الجماهير عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب سيظل محفورًا في ذاكرة المصريين، رغم الخروج من دور الـ16.

وكتب زيكو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على كل حاجة وصلنالها، يمكن المشوار وقف هنا، لكن اللي حصل عمره ما هيتنسي".

وحرص لاعب منتخب مصر على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "في البداية أحب أشكر سيادة الرئيس على دعمه واهتمامه بينا، وأشكر شعب مصر العظيم على وقفته معانا، وجمهورنا اللي كان مالي الاستاد من أول يوم لآخر لحظة".

وأضاف: "دعمكم وثقتكم كانوا أكبر دافع لينا، وكنا بنحارب في كل ماتش عشان نفرحكم، وفخور جدًا إني كنت جزء من البعثة دي، وفخور بكل راجل تعب وحارب وضحى، سواء لاعب أو جهاز فني أو جهاز طبي أو إداري أو فريق السوشيال ميديا أو أي حد كان موجود معانا".

وتابع: "كل واحد كان ليه دور، وكل واحد أدى اللي عليه بكل إخلاص، والحمد لله إن ربنا كرمنا ووصلنا لمكان يفرح كل مصري، حتى لو كان نفسنا نكمل المشوار أكتر".

واختتم رسالته بالتأكيد على أن مشوار المنتخب لا يزال في بدايته، قائلًا: "وعد مننا... دي مش النهاية، دي بداية لحلم أكبر. هنشتغل أكتر وهنتعلم من كل تجربة، وإن شاء الله اللي وقفنا عنده النهارده هنبني عليه، ونرجع نفرح مصر بإنجازات أكبر. شكرًا لكل واحد آمن بينا ووقف في ضهرنا.. الحمد لله دائمًا وأبدًا وتحيا مصر".

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما أثارت قرارات الحكم وتقنية الفيديو (VAR) انتقادات من خبراء التحكيم وعدد من أساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة كان لها تأثير مباشر على نتيجة اللقاء.

ورغم الخروج من البطولة، حظي منتخب مصر بإشادة كبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال منافسات كأس العالم، ليغادر البطولة وسط حالة من الفخر الجماهيري بما حققه من إنجاز تاريخي.