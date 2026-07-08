قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس بعثة منتخب مصر: الفيفا سيرد رسميًا على شكوى اتحاد الكرة.. والمنتخب يعود الجمعة
محمد علي رزق يشيد بأداء منتخب مصر: اللاعبون أثبتوا مكانتهم رغم النهاية المؤلمة
عاقل وعامل وعابد.. روشتة البابا تواضروس للشباب لتحقيق "قانون النجاح" وموازنة الحياة
مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل
رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة
أبوزهرة: تجديد عقد حسام حسن حتى مونديال 2030
القيادة المركزية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز
الحرس الثوري يتوعد بالرد بعد على الضربات الأمريكية
مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران
فانس: سنرد بقوة هائلة إذا واصلت إيران هجماتها
وزير الاستثمار: نوفر التيسيرات اللازمة للمشروعات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى زيكو: كنا بنحارب في كل ماتش عشان نفرحكم.. وشكرًا لكل مصري آمن بينا

زيكو
زيكو
محمد بدران

وجه مصطفى زيكو، نجم منتخب مصر، رسالة مؤثرة إلى الجماهير عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب سيظل محفورًا في ذاكرة المصريين، رغم الخروج من دور الـ16.

وكتب زيكو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على كل حاجة وصلنالها، يمكن المشوار وقف هنا، لكن اللي حصل عمره ما هيتنسي".

وحرص لاعب منتخب مصر على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "في البداية أحب أشكر سيادة الرئيس على دعمه واهتمامه بينا، وأشكر شعب مصر العظيم على وقفته معانا، وجمهورنا اللي كان مالي الاستاد من أول يوم لآخر لحظة".

وأضاف: "دعمكم وثقتكم كانوا أكبر دافع لينا، وكنا بنحارب في كل ماتش عشان نفرحكم، وفخور جدًا إني كنت جزء من البعثة دي، وفخور بكل راجل تعب وحارب وضحى، سواء لاعب أو جهاز فني أو جهاز طبي أو إداري أو فريق السوشيال ميديا أو أي حد كان موجود معانا".

وتابع: "كل واحد كان ليه دور، وكل واحد أدى اللي عليه بكل إخلاص، والحمد لله إن ربنا كرمنا ووصلنا لمكان يفرح كل مصري، حتى لو كان نفسنا نكمل المشوار أكتر".

واختتم رسالته بالتأكيد على أن مشوار المنتخب لا يزال في بدايته، قائلًا: "وعد مننا... دي مش النهاية، دي بداية لحلم أكبر. هنشتغل أكتر وهنتعلم من كل تجربة، وإن شاء الله اللي وقفنا عنده النهارده هنبني عليه، ونرجع نفرح مصر بإنجازات أكبر. شكرًا لكل واحد آمن بينا ووقف في ضهرنا.. الحمد لله دائمًا وأبدًا وتحيا مصر".

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما أثارت قرارات الحكم وتقنية الفيديو (VAR) انتقادات من خبراء التحكيم وعدد من أساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة كان لها تأثير مباشر على نتيجة اللقاء.

ورغم الخروج من البطولة، حظي منتخب مصر بإشادة كبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال منافسات كأس العالم، ليغادر البطولة وسط حالة من الفخر الجماهيري بما حققه من إنجاز تاريخي.

زيكو كأس العالم منتخب مصر الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

تسلا

سيارة تسلا تشتعل وبداخلها أطفال والشركة أمام القضاء

تويوتا

عودة الأسطورة.. تويوتا تعيد إحياء أغرب سيارة في تاريخها

هيونداي توسان 2027

شاهد سيارة هيونداي توسان الجديدة بعد طرحها.. صور

بالصور

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد