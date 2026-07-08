بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

تحولت إشارة «لا للعنصرية» التي رفعها المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عقب مباراة الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، إلى رسالة تضامن واسعة، بعدما سارع عدد من نجوم الفن إلى تكرارها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضًا على ما وصفه كثيرون بالقرارات الغير عادلة التي شهدها الماتش.

أكرم حسني

وكان الفنان من أوائل النجوم الذين أعلنوا تضامنهم مع حسام حسن، إذ نشر صورة له وهو يؤدي إشارة «لا للعنصرية»، دعمًا للمنتخب الوطني ورفض اي تمييز أو ظلم داخل الملاعب.

مايان السيد تنضم لحملة الدعم

كما شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها بصورة تؤدي خلالها الإشارة نفسها ، مؤيدة موقف المدير الفني للمنتخب.

دنيا سامي وآية سماحة تساندان المنتخب

وانضمت كل من الفنانتين دنيا سامي وأية سماحة و إلى حملة الدعم، حيث نشرتا صورًا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وهما ترفعان شعار «لا للعنصرية»، تعبيرًا عن مساندتهما للمنتخب المصري.

كما حرصت الفنانة نسرين أمين على إعلان دعمها للمنتخب الوطني، حيث شاركت صورة لها وهي تؤدي إشارة «لا للعنصرية»، لتنضم إلى قائمة الفنانين الذين ساندوا حسام حسن بعد مباراة مصر والأرجنتين.

إشارة “لا للعنصرية”

وجاء انتشار الإشارة بعد اللقطة التي ظهر فيها حسام حسن عقب مباراة مصر والأرجنتين، إذ استخدم الإشارة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للتعبير عن رفض العنصرية والتمييز.