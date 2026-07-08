زيزو بعد وداع كأس العالم: ما حققناه سيظل محفورًا في التاريخ.. وفرحة المصريين لا تقدر بثمن

حرص أحمد سيد "زيزو"، نجم منتخب مصر، على توجيه رسالة مؤثرة للجماهير عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب يمثل إنجازًا تاريخيًا سيظل خالدًا في ذاكرة المصريين.

وكتب احمد زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "اللي حصل مش مجرد إنجاز كروي... دي لحظة هتفضل محفورة في تاريخ مصر. فخور جدًا باللي حققناه، وفخور أكثر إني كنت جزء من رحلة رسمت البسمة على وشوش ملايين المصريين. مفيش إحساس يوازي إنك تشوف شعب كامل فرحان ورافع راسه وحاسس بالفخر ببلده."

وأضاف: "من زمان كان حلمنا إن مصر تكتب تاريخ جديد في كأس العالم، والنهارده الحلم بقى حقيقة. الإنجاز ده مش ملك جيل ولا مجموعة لاعبين، ده إنجاز باسم كل مصري آمن وصبر وفضل يساند لحد آخر لحظة."

وتابع نجم منتخب مصر: "فرحة مصر النهارده بالدنيا كلها، ومفيش بطولة أو لقب يساوي لحظة تشوف فيها علم بلدك مرفوع، واسمها بيتردد بكل فخر واحترام بين أكبر منتخبات العالم. الحمد لله دائمًا وأبدًا، وأسأل الله أن تكون البداية فقط، وأن تبقى راية مصر دائمًا في أعلى مكان.. تحيا مصر."

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما أثارت قرارات الحكم وتقنية الفيديو (VAR) انتقادات كبيرة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة أثرت في نتيجة اللقاء.

ورغم الخروج من دور الـ16، نجح المنتخب المصري في تحقيق مشاركة تاريخية نالت إشادة واسعة على المستويين العربي والعالمي، بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام كبار منتخبات العالم، ليغادر البطولة مرفوع الرأس وسط دعم جماهيري كبير.