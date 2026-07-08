قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس بعثة منتخب مصر: الفيفا سيرد رسميًا على شكوى اتحاد الكرة.. والمنتخب يعود الجمعة
محمد علي رزق يشيد بأداء منتخب مصر: اللاعبون أثبتوا مكانتهم رغم النهاية المؤلمة
عاقل وعامل وعابد.. روشتة البابا تواضروس للشباب لتحقيق "قانون النجاح" وموازنة الحياة
مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل
رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة
أبوزهرة: تجديد عقد حسام حسن حتى مونديال 2030
القيادة المركزية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز
الحرس الثوري يتوعد بالرد بعد على الضربات الأمريكية
مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران
فانس: سنرد بقوة هائلة إذا واصلت إيران هجماتها
وزير الاستثمار: نوفر التيسيرات اللازمة للمشروعات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو بعد وداع كأس العالم: ما حققناه سيظل محفورًا في التاريخ.. وفرحة المصريين لا تقدر بثمن

زيزو
زيزو
محمد بدران

حرص أحمد سيد "زيزو"، نجم منتخب مصر، على توجيه رسالة مؤثرة للجماهير عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب يمثل إنجازًا تاريخيًا سيظل خالدًا في ذاكرة المصريين.

وكتب احمد زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "اللي حصل مش مجرد إنجاز كروي... دي لحظة هتفضل محفورة في تاريخ مصر. فخور جدًا باللي حققناه، وفخور أكثر إني كنت جزء من رحلة رسمت البسمة على وشوش ملايين المصريين. مفيش إحساس يوازي إنك تشوف شعب كامل فرحان ورافع راسه وحاسس بالفخر ببلده."

وأضاف: "من زمان كان حلمنا إن مصر تكتب تاريخ جديد في كأس العالم، والنهارده الحلم بقى حقيقة. الإنجاز ده مش ملك جيل ولا مجموعة لاعبين، ده إنجاز باسم كل مصري آمن وصبر وفضل يساند لحد آخر لحظة."

وتابع نجم منتخب مصر: "فرحة مصر النهارده بالدنيا كلها، ومفيش بطولة أو لقب يساوي لحظة تشوف فيها علم بلدك مرفوع، واسمها بيتردد بكل فخر واحترام بين أكبر منتخبات العالم. الحمد لله دائمًا وأبدًا، وأسأل الله أن تكون البداية فقط، وأن تبقى راية مصر دائمًا في أعلى مكان.. تحيا مصر."

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما أثارت قرارات الحكم وتقنية الفيديو (VAR) انتقادات كبيرة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة أثرت في نتيجة اللقاء.

ورغم الخروج من دور الـ16، نجح المنتخب المصري في تحقيق مشاركة تاريخية نالت إشادة واسعة على المستويين العربي والعالمي، بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام كبار منتخبات العالم، ليغادر البطولة مرفوع الرأس وسط دعم جماهيري كبير.

زيزو كأس العالم منتخب مصر الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

الأوكتاجون

اللواء أيمن عبد المحسن: افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية نقلة تكنولوجية ودفاعية لمصر

المنتخب المصري

توفيق السيد: منتخب مصر قدم بطولة مشرفة وما حدث أمام الأرجنتين يتجاوز الأخطاء التحكيمية

مباراة مصر والأرجنتين

شريف عامر: الجدل التحكيمي في مباراة مصر والأرجنتين لم يعد مصريًا.. والعالم يطالب بمراجعة ما حدث

بالصور

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد