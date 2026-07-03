الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لم يغلق ملف أحمد مصطفى زيزو، ونسبة استمراره كبيرة، لكن النادي لديه رغبة في تقليل عقد اللاعب سنويًا، ولكن العائق الكبير وراء ذلك هو حصول اللاعب على نسبة كبيرة من عقده.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: بعد عودة زيزو من منتخب مصر، سيكون هناك جلسة بين مسئولي النادي الأهلي مع اللاعب لحسم الأمر.

وأضاف: ماذا لو رفض زيزو تخفيض عقده ورفض الرحيل؟.. هل سيشارك مع الأهلي في الموسم المقبل؟ هناك أمور علينا أن ننتظر حسمها.

وأكد: نسبة بقاء زيزو مع الأهلي كبيرة، واللاعب يريد البقاء والنادي متمسك به ولكنه سيعمل على تخفيض راتبه السنوي.

وأشار إلى أن مسئولي الأهلي سيجري محاولات مع زيزو لتخفيض راتبه بعد عودته من المونديال.