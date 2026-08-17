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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

بدأت أسعار الدواجن والبيض تعاود الانخفاض فى البورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة لـ 58 جنيهًا،  بعدما سجلت 61 جنيهًا أمس.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو لـ 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 61 جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 72جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

كما سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  82 جنيها بعدما كان سعرها 87 جنيها وتصل للمستهلك 97 جنيهًا.

كذلك وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170 و 190 جنيها في بعض المحلات أى انخفض ما يقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85 جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات.

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تمر حاليًا بمرحلة شديدة الصعوبة، في ظل استمرار معاناة المربين والمنتجين وتراجع أسعار البيع عن تكلفة الإنتاج، محذرًا من أن استمرار الخسائر قد يدفع أعدادًا كبيرة من المربين إلى الخروج من السوق، بما يهدد استقرار الصناعة وسلسلة الإنتاج بالكامل.

تكلفة الإنتاج تتجاوز أسعار البيع

وأوضح الزيني لـ "صدي البلد"  أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تتراوح حاليًا بين 70 و75 جنيهًا، في حين تدور أسعار البيع من المزرعة حول 55 إلى 60 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعني تعرض المربين لخسائر متواصلة للشهر الرابع والخامس على التوالي.

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن استمرار الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل ضغطًا كبيرًا على المنتجين، خاصة مع ارتفاع حجم الاستثمارات والتكاليف المرتبطة بالإنتاج، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي لفترة أطول سيكون له تأثير مباشر على استدامة القطاع.

زيادة الإنتاج دون منافذ تصريف

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن زيادة الإنتاج بنسب تصل إلى 25% خلال الفترة الماضية، دون وجود خطة متكاملة للتعامل مع الفائض وتوفير منافذ كافية لتصريفه أو تخزينه، أسهمت في زيادة المعروض بصورة تفوق قدرة السوق على الاستيعاب، وهو ما انعكس على الأسعار.

وشدد على ضرورة وجود خطة واضحة  تجمع مختلف الجهات المعنية بالقطاع، وتحدد آليات التعامل مع الإنتاج في أوقات زيادة المعروض، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.

سحب الفائض وتخزينه ضرورة عاجلة

وطالب الزيني وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل السريع لسحب جزء من فائض الإنتاج، وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ويمنع انهيار الأسعار إلى مستويات تضر بالمربين والمنتجين.

وأوضح أن التعامل مع الفائض من خلال آلية منظمة يمكن أن يمثل أحد الحلول العملية للأزمة الحالية، خاصة أن الدواجن والبيض من السلع التي يمكن تخزينها وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.

طرح الدواجن والبيض على بطاقات التموين

وأيد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن مقترح طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين، مؤكدًا أن هذه الآلية سبق تطبيقها ويمكن الاستفادة منها مجددًا في مواجهة الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يحقق هدفين في الوقت نفسه؛ الأول توفير مصدر بروتين حيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، والثاني المساهمة في سحب جانب من المعروض وحماية المنتجين من استمرار الخسائر.

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