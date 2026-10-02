زي ميسي وكريستيانو.. رضا عبد العال يدافع عن صلاح: مش هييجي زيه تاني

دافع رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في ظل الجدل المثار حول موقف اللاعب من المنتخب الوطني وغيابه عن مواجهة جنوب إفريقيا الودية.

وانتقد رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية، طريقة التعامل مع محمد صلاح، مؤكدًا أن نجم الفراعنة يمتلك مكانة كبيرة على مستوى كرة القدم العالمية.

وقال رضا عبد العال: «يا جماعة صلاح بعد ميسي وكريستيانو في العالم، إيه المعاملة دي يا حسام حسن!».

وأضاف: «الناس بتساوي بكريستيانو اللي مبطل كورة من 5 سنين وصلاح في المشكلة بتاعت المنتخب».

وتابع: «يا جماعة رونالدو 41 سنة وصلاح 34، إزاي المقارنة؟ حد كان يقدر يكلم رونالدو وهو 34 سنة؟ حرام عليكم».

وأكد نجم الكرة المصرية السابق أن محمد صلاح يمثل قيمة كبيرة للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن تكرار تجربة لاعب بحجم قائد المنتخب الوطني لن يكون أمرًا سهلًا.

واختتم رضا عبد العال تصريحاته قائلًا: «إحنا هنموت وهنحلل في التُرَب، ومحدش هييجي زي صلاح تاني».