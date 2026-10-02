يغيب عن ودية جنوب إفريقيا.. محمد صلاح يصل تركيا للإنضمام إلى طرابزون

وصل محمد صلاح نجم طرابزون التركي الي تركيا للانضمام لفريقه حيث يغيب عن ودية المنتخب امام جنوب افريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرارات جديدة داخل منتخب مصر، بشأن عدد من اللاعبين، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر فتح صفحة جديدة معهم خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، وبالتحديد محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومصطفى محمد، وناصر ماهر، على أن يحصلوا على فرص جديدة بداية من التجمع المقبل.

وأضاف أن جميع الخلافات أو الشوائب مع محمد عبد المنعم انتهت، موضحًا أن اللاعب غادر معسكر منتخب مصر بالتوافق مع نادي نيس الفرنسي.

ويواصل منتخب مصر تحضيراته الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز جميع العناصر والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة