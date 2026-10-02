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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشواميني يفتتح دارًا للأيتام في الكاميرون ويدعم الأطفال بمبادرة إنسانية

تشواميني يفتتح دارًا للأيتام في الكاميرون ويدعم الأطفال بمبادرة إنسانية
تشواميني يفتتح دارًا للأيتام في الكاميرون ويدعم الأطفال بمبادرة إنسانية
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

في لفتة إنسانية، توجه الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، إلى الكاميرون لافتتاح دار الأطفال «Manjo Children’s Home»، في إطار دعمه للأطفال من الفئات الأكثر احتياجًا، مستفيدًا من ارتباط عائلته بالبلاد.

وشهدت المبادرة دعمًا من تشواميني للمؤسسة، التي تقع في مدينة مانجو بمنطقة الساحل الكاميرونية، إذ سبق أن موّل إنشاء مجمع رياضي مصغر داخل الدار، جرى افتتاحه في ديسمبر 2024، ويضم ملعبًا لكرة القدم ومساحات لممارسة عدد من الرياضات الأخرى.

ويهدف المشروع إلى توفير مساحة آمنة للأطفال لممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم، إلى جانب الأنشطة التعليمية والتدريب على بعض المهن العملية التي تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الأنشطة الإنسانية التي يدعمها تشواميني من خلال مؤسسته «Prosperi by AT»، والتي واصلت دعم الدار، حيث نظمت في أبريل 2026 حملة مجانية للكشف عن أمراض العيون ومشكلات الإبصار للأطفال والعاملين بها.

ويحرص لاعب ريال مدريد، المولود في فرنسا والمنحدر من أصول كاميرونية، على دعم المبادرات الاجتماعية المرتبطة بالأطفال، في إطار اهتمامه بالمساهمة في تحسين ظروف حياتهم وإتاحة فرص أفضل لهم خارج المستطيل الأخضر.

أوريلين تشواميني ريال مدريد الكاميرون الساحل الكاميرونية

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