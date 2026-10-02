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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان عن واقعة نهائي 2006: لا أشعر بالندم.. وما حدث جزء من مسيرتي

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق الفرنسي زين الدين زيدان على واقعة نهائي كأس العالم 2006، التي شهدت طرده بعد اشتباكه مع الإيطالي ماركو ماتيراتزي، مؤكدًا أنه لا يشعر بالندم على ما حدث، رغم عدم شعوره بالفخر تجاه الواقعة.

وقال زيدان، خلال تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالندم على ما حدث في نهائي مونديال 2006، وما إذا كان قد تحدث مع ماتيراتزي منذ ذلك الحين: «لا، إطلاقًا، لا أشعر بالندم لأن ما حدث جزء من مسيرتي».

وأضاف أسطورة الكرة الفرنسية: «لست فخورًا بما فعلته، وقد قلت ذلك سابقًا وأكرره اليوم، لكنه يبقى جزءًا من رحلتي».

وأوضح زيدان أن الإنسان قد يرتكب بعض الأمور في حياته التي لا يشعر بالفخر تجاهها، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو التركيز على المستقبل وما ينتظر منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «أعتقد أننا جميعًا نرتكب في حياتنا أمورًا لا نفتخر بها، لكن الأهم بالنسبة لي الآن هو ما ينتظرنا غدًا، وما سيحدث مع المنتخب الفرنسي».

واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه الحالي ينصب على المستقبل وما ينتظر المنتخب الفرنسي، بعيدًا عن استعادة تفاصيل الواقعة التي حدثت قبل سنوات طويلة في نهائي كأس العالم 2006.

زين الدين زيدان واقعة نهائي كأس العالم 2006 ماركو ماتيراتزي نهائي مونديال 2006

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